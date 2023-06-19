Герасимов Сергей Михайлович
Место рождения
Дата рождения14.01.1962
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1962
Бракосочетание
01.06.1985
Рождение ребёнка
09.10.1985
Сын: Герасимов Максим Сергеевич
Мать ребёнка: Горбунова Марина Николаевна
Рождение ребёнка
25.12.1989
Сын: Герасимов Антон Сергеевич
Мать ребёнка: Горбунова Марина Николаевна
Новооренбург, Кваркенский муниципальный район, Оренбургская область