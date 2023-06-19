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Герасимов Сергей Михайлович

Место рождения

Свободный, Кваркенский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

14.01.1962

Пол

Мужской

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1962

Отец: Герасимов Михаил Сергеевич

Мать: Суходолова Александра Максимовна

Свободный, Кваркенский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
01.06.1985

Жена: Горбунова Марина Николаевна

Свободный, Кваркенский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
09.10.1985

Сын: Герасимов Максим Сергеевич

Мать ребёнка: Горбунова Марина Николаевна

Рождение ребёнка
25.12.1989

Сын: Герасимов Антон Сергеевич

Мать ребёнка: Горбунова Марина Николаевна

Новооренбург, Кваркенский муниципальный район, Оренбургская область