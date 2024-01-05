Целищев Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Целищев Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.03.1907

Дочь: Целищева Евдокия Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Старобелокатай, Белокатайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Целищев Юрий Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Целищева Агрофена Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Целищев Максим Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Целищев Андрей Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Целищев Василий Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Целищев Георгий Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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