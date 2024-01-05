Целищев Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.03.1907
Дочь: Целищева Евдокия Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Старобелокатай, Белокатайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Целищева Агрофена Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Целищев Максим Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Целищев Андрей Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Целищев Василий Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Целищев Георгий Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно