Соловьёва Меланья Лупповна (Луппановна?) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловьёва Меланья Лупповна (Луппановна?)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1838 г.р.

Дети

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.01.1866

Дочь: Корзникова Анна Николаевна

Отец ребёнка: Соловьёв Николай Семёнович

Пахомово, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Запись в МК 1866
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соловьёв Николай Семёнович

д. Пахомово
Смерть
Неизвестно
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