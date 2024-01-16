Соловьёва Меланья Лупповна (Луппановна?)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.01.1866
Дочь: Корзникова Анна Николаевна
Отец ребёнка: Соловьёв Николай Семёнович
Пахомово, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Запись в МК 1866
Бракосочетание
Неизвестно
д. Пахомово
Смерть
Неизвестно