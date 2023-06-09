Лаптева (Крыгина) Анна
Место рождения
Дата рождения30.11.1873
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1873
Отец: Крыгинъ Иванъ
Бракосочетание
07.02.1894
Муж: Лаптевъ Иванъ
Рождение ребёнка
30.05.1895
Дочь: Гурентьева Марья
Отец ребёнка: Лаптевъ Иванъ
Рождение ребёнка
12.08.1899
Сын: Лаптевъ Александръ
Отец ребёнка: Лаптевъ Иванъ
Рождение ребёнка
04.02.1902
Сын: Лаптевъ Никифоръ
Отец ребёнка: Лаптевъ Иванъ
Рождение ребёнка
22.11.1905
Сын: Лаптевъ Николай
Отец ребёнка: Лаптевъ Иванъ
Рождение ребёнка
06.12.1906
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Лаптевъ Иванъ
Рождение ребёнка
03.02.1910
Сын: Лаптевъ Федоръ
Отец ребёнка: Лаптевъ Иванъ
Рождение ребёнка
09.07.1914
Дочь: Ольга
Отец ребёнка: Лаптевъ Иванъ