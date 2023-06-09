Лаптева (Крыгина) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лаптева (Крыгина) Анна

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

30.11.1873

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1873

Отец: Крыгинъ Иванъ

Мать: Крыгина Екатерина Васильева

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
07.02.1894

Муж: Лаптевъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.05.1895

Дочь: Гурентьева Марья

Отец ребёнка: Лаптевъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.08.1899

Сын: Лаптевъ Александръ

Отец ребёнка: Лаптевъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.02.1902

Сын: Лаптевъ Никифоръ

Отец ребёнка: Лаптевъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.11.1905

Сын: Лаптевъ Николай

Отец ребёнка: Лаптевъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.12.1906

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Лаптевъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.02.1910

Сын: Лаптевъ Федоръ

Отец ребёнка: Лаптевъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.07.1914

Дочь: Ольга

Отец ребёнка: Лаптевъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан