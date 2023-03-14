Карпова Агрофена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпова Агрофена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1789 г.р.

Дети

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1810

Сын: Карпов Даниил Корнеевич

Отец ребёнка: Карпов Карп Денисович

Еновка, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1812

Сын: Карпов Захар Корнеевич

Отец ребёнка: Карпов Карп Денисович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карпов Карп Денисович

Смерть
Неизвестно