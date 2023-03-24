Гераськин Семён Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: Гераськин Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1893
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1896
Сын: Гераськин Захар Семёнович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1904
Сын: Гераськин Филипп Семёнович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Василиса Семёновна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно