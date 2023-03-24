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Гераськин Семён Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Гераськин Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1893

Сын: Гераськин Яков Семёнович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1896

Сын: Гераськин Захар Семёнович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1904

Сын: Гераськин Филипп Семёнович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Василиса Семёновна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно