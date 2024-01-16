Рукосуева Афимья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рукосуева Афимья Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1825

Сын: Рукосуев Павел Дмитриевич

Отец ребёнка: Рукосуев Дмитрий Вавилович

Малеево, Богучанский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1829

Сын: Рукосуев Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Рукосуев Дмитрий Вавилович

Малеево, Богучанский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рукосуев Дмитрий Вавилович

Малеево, Богучанский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно
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