Рукосуева Афимья Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1795
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1825
Сын: Рукосуев Павел Дмитриевич
Отец ребёнка: Рукосуев Дмитрий Вавилович
Рождение ребёнка
1829
Сын: Рукосуев Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: Рукосуев Дмитрий Вавилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно