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Abraham Heinrich
Abraham Heinrich
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Древо
Место рождения
Rosin
Дата рождения
1876
Пол
Мужской
Отец
Abraham Gottlieb
1838 г.р.
Мать
Reinfeldt Karoline
1851 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
IB
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец:
Abraham Gottlieb
Мать:
Reinfeldt Karoline
Rosin
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