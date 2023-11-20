Abraham Heinrich — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Abraham Heinrich

Место рождения

Rosin

Дата рождения

1876

Пол

Мужской

Отец

1838 г.р.

Мать

1851 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

IB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Abraham Gottlieb

Мать: Reinfeldt Karoline

Rosin
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