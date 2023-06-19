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Вахнин Евсей Иванович

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1740

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Место жительства
С 1739
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение
Около 1740

Отец: Вахнин Иван Абакумович

Мать: Вахнина Авдотья Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 101, оборот ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 18 лист
Бракосочетание
Около 1755

Жена: Вахнина Мавра Аверкиевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 18 лист
Рождение ребёнка
Около 1756

Сын: Вахнин Карп Евсеевич

Мать ребёнка: Вахнина Мавра Аверкиевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99 101 оборот
Смерть
Неизвестно