Вахнин Евсей Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1740
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Место жительства
С 1739
Рождение
Около 1740
Отец: Вахнин Иван Абакумович
Мать: Вахнина Авдотья Ивановна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 101, оборот ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 18 лист
Бракосочетание
Около 1755
Жена: Вахнина Мавра Аверкиевна
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 18 лист
Рождение ребёнка
Около 1756
Сын: Вахнин Карп Евсеевич
Мать ребёнка: Вахнина Мавра Аверкиевна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99 101 оборот
Смерть
Неизвестно