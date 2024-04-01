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Черенщикова ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черенщиков Федор Казак Р. Ганькина Петров

Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Черенщиков Афанасий Федоров

Отец ребёнка: Черенщиков Федор Казак Р. Ганькина Петров

Рождение ребёнка
Около ?.07.1838

Дочь: (Черенщикова) Ульяна Федорова

Отец ребёнка: Черенщиков Федор Казак Р. Ганькина Петров

Рождение ребёнка
Около 1853

Дочь: Кардапольцова (Черенщикова) Анастасия Федорова

Отец ребёнка: Черенщиков Федор Казак Р. Ганькина Петров

Смерть
Неизвестно

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