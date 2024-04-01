Черенщикова ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1832
Сын: Черенщиков Афанасий Федоров
Отец ребёнка: Черенщиков Федор Казак Р. Ганькина Петров
Рождение ребёнка
Около ?.07.1838
Дочь: (Черенщикова) Ульяна Федорова
Отец ребёнка: Черенщиков Федор Казак Р. Ганькина Петров
Рождение ребёнка
Около 1853
Смерть
Неизвестно