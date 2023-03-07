Карташов Анатолий Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.07.1930
Дата смертиПосле 2012
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1930
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Сотрудник МВД
Место жительства
Неизвестно
Новокуйбышевск, Новокуйбышевск, Самарская область
Смерть
После 2012