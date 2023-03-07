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Карташов Анатолий Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.07.1930

Дата смерти

После 2012

Пол

Мужской

Отец

1907 г.р.

Мать

1907 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1930

Отец: Карташов Федор Николаевич

Мать: Карташова Мирия Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Сотрудник МВД
Место жительства
Неизвестно
Новокуйбышевск, Новокуйбышевск, Самарская область
Смерть
После 2012