Emery John Edward
Место рожденияManhattan, New York, New York, United States
Дата рождения20.05.1905
Дата смерти16.11.1964
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1905
Работа или профессия
Неизвестно
Образование
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
1910
Место жительства
1910
Место жительства
1920
Бракосочетание
1926
Жена: (Calvert) Patricia
Развод
1929
Жена: (Calvert) Patricia
Военная служба
1929
Бракосочетание
31.08.1937
Развод
1941
Бракосочетание
1942
Смерть
16.11.1964