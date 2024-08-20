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Emery John Edward

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Место рождения

Manhattan, New York, New York, United States

Дата рождения

20.05.1905

Дата смерти

16.11.1964

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1905

Отец: Emery Edward Anderson

Мать: Emery (Farr) Florence Beatrice (Mary Lester)

Работа или профессия
Неизвестно
Образование
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
1910
Место жительства
1910
Место жительства
1920
Бракосочетание
1926

Жена: (Calvert) Patricia

Развод
1929

Жена: (Calvert) Patricia

Военная служба
1929
Бракосочетание
31.08.1937

Жена: Emery (Bankhead) Tallulah Brockman

Развод
1941

Жена: Emery (Bankhead) Tallulah Brockman

Бракосочетание
1942

Жена: (Geva (Zheverzheev) (Жевержеева)) Tamara (Тамара Левкиевна) (Тамара Левкиевна)

Развод
1963

Жена: (Geva (Zheverzheev) (Жевержеева)) Tamara (Тамара Левкиевна) (Тамара Левкиевна)

Смерть
16.11.1964
Похороны
?.11.1964

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