Устьянцев Петр Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Устьянцев Дмитрий Акимович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Людмила Петровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Петровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно