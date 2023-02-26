(Демидова) Ирина Семёнова
Место рожденияд.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения08.04.1899
Дата смерти21.06.1901
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1899
Отец: Демидов Семён Ермолаев
Мать: Демидова Анна Еремеева
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
21.06.1901
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.