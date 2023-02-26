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(Демидова) Ирина Семёнова

Место рождения

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

08.04.1899

Дата смерти

21.06.1901

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1899

Отец: Демидов Семён Ермолаев

Мать: Демидова Анна Еремеева

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
21.06.1901
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.