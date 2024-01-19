Мазниченко Татьяна Гавриловна
Место рождения
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1852
Сын: Мазниченко Фома Самуилович
Отец ребёнка: Мазниченко Самуил Павлович
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Фекла Самуиловна
Отец ребёнка: Мазниченко Самуил Павлович
Рождение ребёнка
1857
Сын: Мазниченко Сергей Самуилович
Отец ребёнка: Мазниченко Самуил Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно