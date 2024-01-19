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Мазниченко Татьяна Гавриловна

Место рождения

Погромец, Новооскольский, Белгородская область

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Гавриил

Мать: не указана

Погромец, Новооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Мазниченко Фома Самуилович

Отец ребёнка: Мазниченко Самуил Павлович

Погромец, Новооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Фекла Самуиловна

Отец ребёнка: Мазниченко Самуил Павлович

Погромец, Новооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Мазниченко Сергей Самуилович

Отец ребёнка: Мазниченко Самуил Павлович

Погромец, Новооскольский, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мазниченко Самуил Павлович

Место жительства
Неизвестно
Погромец, Новооскольский, Белгородская область
Смерть
Неизвестно
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