Басовская (Смышляева) Ольга Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.12.1972
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1972
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.09.1994
Сын: Басовский Артём Александрович
Отец ребёнка: Басовский Александр Борисович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шарафова Антонина Александровна
Отец ребёнка: Басовский Александр Борисович