Басовская (Смышляева) Ольга Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Басовская (Смышляева) Ольга Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.12.1972

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1972

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.09.1994

Сын: Басовский Артём Александрович

Отец ребёнка: Басовский Александр Борисович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шарафова Антонина Александровна

Отец ребёнка: Басовский Александр Борисович