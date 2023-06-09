Шкурина (Чувашева) Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шкурина (Чувашева) Прасковья

Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1805

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Чувашевъ Евстигней

Мать: Чувашева Матрена

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Садовникова Афимья

Отец ребёнка: Шкуринъ Илья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Домна

Отец ребёнка: Шкуринъ Илья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Матрена

Отец ребёнка: Шкуринъ Илья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1837

Сын: Шкуринъ Алексей

Отец ребёнка: Шкуринъ Илья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Шкуринъ Илья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шкуринъ Илья