Шкурина (Чувашева) Прасковья
Место рождения
Дата рождения1805
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: Чувашевъ Евстигней
Мать: Чувашева Матрена
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Садовникова Афимья
Отец ребёнка: Шкуринъ Илья
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Домна
Отец ребёнка: Шкуринъ Илья
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Матрена
Отец ребёнка: Шкуринъ Илья
Рождение ребёнка
1837
Сын: Шкуринъ Алексей
Отец ребёнка: Шкуринъ Илья
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Шкуринъ Илья
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шкуринъ Илья