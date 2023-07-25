Матвеева (Ламонова) Устинья Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матвеева (Ламонова) Устинья Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ламонов Павел

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.10.1929

Сын: Матвеев Василий Трофимович

Отец ребёнка: Матвеев Трофим Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Матвеев Генадий Трофимович

Отец ребёнка: Матвеев Трофим Николаевич

Смерть
Неизвестно