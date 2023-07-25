Матвеева (Ламонова) Устинья Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ламонов Павел
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.10.1929
Сын: Матвеев Василий Трофимович
Отец ребёнка: Матвеев Трофим Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Матвеев Генадий Трофимович
Отец ребёнка: Матвеев Трофим Николаевич
Смерть
Неизвестно