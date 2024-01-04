Федорченко Семен Демьянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедорченко Семен Демьянович

Федорченко Семен Демьянович

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1792

Дата смерти

1848

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: Федорченко Демьян Яковлевич

Мать: Федорченко Марина Григорьевна

Рождение ребёнка
1813

Сын: Федорченко Яков Семенович

Мать ребёнка: 1-й брак

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Мелания Семеновна

Мать ребёнка: 1-й брак

Рождение ребёнка
1818

Сын: Федорченко Михаил Семенович

Мать ребёнка: 1-й брак

Рождение ребёнка
1822

Сын: Федорченко Севастьян Семенович

Мать ребёнка: 1-й брак

Рождение ребёнка
1826

Сын: Федорченко Петр Семенович

Мать ребёнка: 1-й брак

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федорченко Анастасия Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федорченко Евфросиния

Смерть
1848
Похороны
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close