Федорченко Семен Демьянович
Место рождения
Дата рождения1792
Дата смерти1848
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Рождение ребёнка
1813
Сын: Федорченко Яков Семенович
Мать ребёнка: 1-й брак
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Мелания Семеновна
Мать ребёнка: 1-й брак
Рождение ребёнка
1818
Сын: Федорченко Михаил Семенович
Мать ребёнка: 1-й брак
Рождение ребёнка
1822
Сын: Федорченко Севастьян Семенович
Мать ребёнка: 1-й брак
Рождение ребёнка
1826
Сын: Федорченко Петр Семенович
Мать ребёнка: 1-й брак
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федорченко Евфросиния
Смерть
1848
Похороны
Неизвестно