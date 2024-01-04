Василий Евсегниевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1854
Отец: Евсигней Семенович
Мать: Мелания Федоровна
Рождение ребёнка
Около 1878
Мать ребёнка: Гоголева Анна Федоровна
Рождение ребёнка
Около 1880
Дочь: Павла Васильевна
Мать ребёнка: Гоголева Анна Федоровна
Рождение ребёнка
21.03.1885
Дочь: Александра Васильевна
Мать ребёнка: Гоголева Анна Федоровна
Рождение ребёнка
09.09.1886 ст.
Дочь: Любовь Васильевна
Мать ребёнка: Гоголева Анна Федоровна
Рождение ребёнка
26.11.1888 ст.
Дочь: Анастасия Васильевна
Мать ребёнка: Гоголева Анна Федоровна
Поручитель
02.07.1889 ст.
Жене брата Александра Евсегниева после его смерти
Рождение ребёнка
03.07.1890 ст.
Дочь: Ольга Васильевна
Мать ребёнка: Гоголева Анна Федоровна
Рождение ребёнка
28.06.1896
Сын: Павел Васильевич
Мать ребёнка: Гоголева Анна Федоровна
Поручитель
30.06.1896 ст.
По женихе Василии Андрееве сыне Андрея Афанасьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гоголева Анна Федоровна
Смерть
Неизвестно