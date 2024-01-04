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Василий Евсегниевич

Место рождения

Выползово, Мантуровский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

Около 1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1854

Отец: Евсигней Семенович

Мать: Мелания Федоровна

Выползово, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Около 1878

Сын: Соловьев Иван Васильевич

Мать ребёнка: Гоголева Анна Федоровна

Выползово, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Около 1880

Дочь: Павла Васильевна

Мать ребёнка: Гоголева Анна Федоровна

Выползово, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
21.03.1885

Дочь: Александра Васильевна

Мать ребёнка: Гоголева Анна Федоровна

Выползово, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
09.09.1886 ст.

Дочь: Любовь Васильевна

Мать ребёнка: Гоголева Анна Федоровна

Выползово, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
26.11.1888 ст.

Дочь: Анастасия Васильевна

Мать ребёнка: Гоголева Анна Федоровна

Выползово, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
Поручитель
02.07.1889 ст.
Георгиевское, Халбужская волость, Кологривский уезд
Жене брата Александра Евсегниева после его смерти
Рождение ребёнка
03.07.1890 ст.

Дочь: Ольга Васильевна

Мать ребёнка: Гоголева Анна Федоровна

Выползово, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
28.06.1896

Сын: Павел Васильевич

Мать ребёнка: Гоголева Анна Федоровна

Поручитель
30.06.1896 ст.
Георгиевское, Халбужская волость, Кологривский уезд
По женихе Василии Андрееве сыне Андрея Афанасьева
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гоголева Анна Федоровна

Смерть
Неизвестно
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