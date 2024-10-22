Ильина Платонида Петровна
Место рождения
Дата рождения26.03.1806 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1806 ст.
Отец: Петр Дмитриевич
Мать: Анисья Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1823
Отец ребёнка: Ильин Иван Александрович
Рождение ребёнка
1827
Сын: Ильин Анфим Иванович
Отец ребёнка: Ильин Иван Александрович
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Ильина Ираида Ивановна
Отец ребёнка: Ильин Иван Александрович
Рождение ребёнка
1831
Отец ребёнка: Ильин Иван Александрович
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Ильина Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Ильин Иван Александрович
Рождение ребёнка
26.09.1834 ст.
Отец ребёнка: Ильин Иван Александрович
Рождение ребёнка
14.11.1836 ст.
Отец ребёнка: Ильин Иван Александрович
Смерть
Неизвестно