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Ильина Платонида Петровна

Место рождения

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область

Дата рождения

26.03.1806 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1806 ст.

Отец: Петр Дмитриевич

Мать: Анисья Степановна

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ильин Иван Александрович

Рождение ребёнка
1823

Сын: Ильин Михаил Иванович

Отец ребёнка: Ильин Иван Александрович

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Ильин Анфим Иванович

Отец ребёнка: Ильин Иван Александрович

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Ильина Ираида Ивановна

Отец ребёнка: Ильин Иван Александрович

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Ильин Сергей Иванович

Отец ребёнка: Ильин Иван Александрович

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Ильина Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Ильин Иван Александрович

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
26.09.1834 ст.

Сын: Ильин Андрей Иванович

Отец ребёнка: Ильин Иван Александрович

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
14.11.1836 ст.

Сын: Ильин Григорий Иванович

Отец ребёнка: Ильин Иван Александрович

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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