- Агрипина Савина
Место рожденияд. Воскресения Христова (Спенцинский оброчный стан)
Дата рожденияВычислено 1776 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Вычислено 1758 ст.
Дочь: Мухина Ирина Егоровна
Отец ребёнка: Мухин Егор Сергеевич
Таборы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение
Вычислено 1776 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Воскресения Христова (Спенцинский оброчный стан)
Смерть
Неизвестно