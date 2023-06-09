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- Агрипина Савина

Место рождения

д. Воскресения Христова (Спенцинский оброчный стан)

Дата рождения

Вычислено 1776 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Вычислено 1758 г.р.

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Вычислено 1758 ст.

Дочь: Мухина Ирина Егоровна

Отец ребёнка: Мухин Егор Сергеевич

Таборы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение
Вычислено 1776 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Воскресения Христова (Спенцинский оброчный стан)
Смерть
Неизвестно