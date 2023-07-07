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Сигалаев Дмитрий Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.11.1976

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1976

Отец: Сигалаев Владимир Иванович

Мать: Сигалаева Алла Викторовна

Рождение ребёнка
15.01.2003

Сын: Сигалаев Андрей Дмитриевич

Мать ребёнка: Сигалаева Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сигалаев Виктор Дмитриевич

Мать ребёнка: Сигалаева Александра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сигалаева Александра

Развод
Неизвестно

Жена: Сигалаева Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валерия Дмитриевна

Мать ребёнка: Сигалаева Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сигалаева Татьяна