Сигалаев Дмитрий Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.11.1976
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1976
Рождение ребёнка
15.01.2003
Сын: Сигалаев Андрей Дмитриевич
Мать ребёнка: Сигалаева Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сигалаев Виктор Дмитриевич
Мать ребёнка: Сигалаева Александра
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сигалаева Александра
Развод
Неизвестно
Жена: Сигалаева Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валерия Дмитриевна
Мать ребёнка: Сигалаева Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сигалаева Татьяна