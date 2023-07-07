Сигалаева (Горягина) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сигалаева (Горягина) Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.05.1982

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1982

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.01.2003

Сын: Сигалаев Андрей Дмитриевич

Отец ребёнка: Сигалаев Дмитрий Владимирович

Развод
Неизвестно

Муж: Сигалаев Дмитрий Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валерия Дмитриевна

Отец ребёнка: Сигалаев Дмитрий Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сигалаев Дмитрий Владимирович