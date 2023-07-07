Сигалаева (Горягина) Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.05.1982
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1982
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.01.2003
Сын: Сигалаев Андрей Дмитриевич
Отец ребёнка: Сигалаев Дмитрий Владимирович
Развод
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валерия Дмитриевна
Отец ребёнка: Сигалаев Дмитрий Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно