Исаева Антонина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИсаева Антонина

Исаева Антонина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агапитова Елена Николаевна

Отец ребёнка: Исаев Николай Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Симонавичине Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Исаев Николай Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Исаев Николай Федорович

Смерть
Неизвестно