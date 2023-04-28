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Маврина ? ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
28.10.1960

Муж: Маврин Герман

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маврин Валерий Германович

Отец ребёнка: Маврин Герман

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маврина Людмила Германовна

Отец ребёнка: Маврин Герман

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно