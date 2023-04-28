Маврина ? ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.10.1960
Муж: Маврин Герман
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Маврин Валерий Германович
Отец ребёнка: Маврин Герман
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маврина Людмила Германовна
Отец ребёнка: Маврин Герман
Смерть
Неизвестно