Кизилова (Харина) Юлия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кизилова (Харина) Юлия Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.12.1969

Пол

Женский

Отец

1934 г.р.

Мать

1939 г.р.

Муж

1968 г.р.

Дети

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Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1969

Отец: Харин Николай Петрович

Мать: Харина (Поздеева) Валентина Григорьевна

Бракосочетание
18.11.1989

Муж: Кизилов Дмитрий Борисович

Рождение ребёнка
19.09.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кизилов Дмитрий Борисович

Рождение ребёнка
07.06.2000

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кизилов Дмитрий Борисович

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