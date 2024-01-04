Пучинкин Филип Филипович
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Место жительства
1834
Тамбов Ф.12 оп.1 д.1413 лист 85 поз 8-й рев-198
Место жительства
1848
Место жительства
1849
Рождение ребёнка
1850
Сын: Пучинкин Степан Филипович
Мать ребёнка: Жена Первая Пучинкина Филипа Филиповича
Упоминание
1858
Ф.12 оп.1 д.2052 лист 160 поз 10 рев-219, поз 9 рев - 231
Упоминание
1858
Ф.12 оп.1 д.2052 лист 274 поз 10 рев-27, поз 9 рев - 231
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пучинкина Анна Ерофеева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно