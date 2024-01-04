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Пучинкин Филип Филипович

Место рождения

Никольское, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Пучинкин Филип Михайлович

Мать: Пучинкина Прасковья Григорьева

Никольское, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область
Место жительства
1834
Никольское, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область
Тамбов Ф.12 оп.1 д.1413 лист 85 поз 8-й рев-198
Место жительства
1848
Никольское, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область
Место жительства
1849
Воронцовка, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Пучинкин Степан Филипович

Мать ребёнка: Жена Первая Пучинкина Филипа Филиповича

Никольское, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область
Упоминание
1858
Никольское, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область
Ф.12 оп.1 д.2052 лист 160 поз 10 рев-219, поз 9 рев - 231
Упоминание
1858
Воронцовка, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область
Ф.12 оп.1 д.2052 лист 274 поз 10 рев-27, поз 9 рев - 231
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пучинкина Анна Ерофеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жена Первая Пучинкина Филипа Филиповича

Смерть
Неизвестно
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