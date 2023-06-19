Елютин Василий Авдеевич
Место рождения
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: Елютин Авдей Иевлев
Мать: Елютина Марина
Рождение ребёнка
1816
Сын: Елютин Василий Васильевич
Мать ребёнка: Елютина Матрена
на момент ревизии 1816 ему 1 месяц
Бракосочетание
Около 1816
Жена: Елютина Матрена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елютина Татьяна Ефимовна
Смерть
Неизвестно