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Елютин Василий Авдеевич

Место рождения

Савицкое, Усманский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Елютин Авдей Иевлев

Мать: Елютина Марина

Савицкое, Усманский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1816

Сын: Елютин Василий Васильевич

Мать ребёнка: Елютина Матрена

Савицкое, Усманский муниципальный район, Липецкая область
на момент ревизии 1816 ему 1 месяц
Бракосочетание
Около 1816

Жена: Елютина Матрена

Савицкое, Усманский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елютина Татьяна Ефимовна

Смерть
Неизвестно
Савицкое, Усманский муниципальный район, Липецкая область