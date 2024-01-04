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Кошелев Михаил Демидович

Место рождения

Печинено, Богатовский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

13.11.1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1878

Отец: Кошелев Деомид Семенович

Мать: Кошелева Наталья Тихоновна

Печинено, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
21.04.1912

Сын: Кошелев Георгий Михаилович

Мать ребёнка: Кошелева Домна Никитична

Печинено, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
21.10.?

Дочь: Параскева Михаиловна

Мать ребёнка: Кошелева Домна Никитична

Печинено, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кошелева Домна Никитична

Смерть
Неизвестно
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