Кошелев Михаил Демидович
Место рождения
Дата рождения13.11.1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1878
Рождение ребёнка
21.04.1912
Сын: Кошелев Георгий Михаилович
Мать ребёнка: Кошелева Домна Никитична
Рождение ребёнка
21.10.?
Дочь: Параскева Михаиловна
Мать ребёнка: Кошелева Домна Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кошелева Домна Никитична
Смерть
Неизвестно