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Рудин Осип Иванович
Рудин Осип Иванович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1808
Дата смерти
После 1811
Пол
Мужской
Отец
Рудин Иван Андреевич
1789 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
РВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец:
Рудин Иван Андреевич
Мать: не указана
Смерть
После 1811
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