Щербакова (Волкова) Надежда Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЩербакова (Волкова) Надежда Борисовна

Щербакова (Волкова) Надежда Борисовна

Место рождения

Андогский, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

26.09.1954

Пол

Женский

Добавил:

ЮЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Андогский, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
04.01.1976

Дочь: Наумовская Ольга Алексеевна

Отец ребёнка: Щербаков Алексей Викторович

Андогский, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
20.08.1981

Дочь: Щербакова Александра Алексеевна

Отец ребёнка: Щербаков Алексей Викторович

Кадуй, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щербаков Алексей Викторович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close