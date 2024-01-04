Щербакова (Волкова) Надежда Борисовна
Место рождения
Дата рождения26.09.1954
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1954
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.01.1976
Дочь: Наумовская Ольга Алексеевна
Отец ребёнка: Щербаков Алексей Викторович
Рождение ребёнка
20.08.1981
Дочь: Щербакова Александра Алексеевна
Отец ребёнка: Щербаков Алексей Викторович
Кадуй, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно