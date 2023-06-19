Стефан Тимофеев
Место рождения
Дата рождения19.12.1848
Дата смерти14.12.1882
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1848
Отец: Тимофей Никифоров
Мать: Екатерина Григорьева
Рождение ребёнка
24.05.1872
Дочь: Феодосия Стефанова
Мать ребёнка: Параскева Иванова
Рождение ребёнка
28.02.1875
Дочь: Евдокия Стефанова
Мать ребёнка: Параскева Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Параскева Иванова
Смерть
14.12.1882
Похороны
Неизвестно
на Шмырёвском кладбище