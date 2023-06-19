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Стефан Тимофеев

Место рождения

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

19.12.1848

Дата смерти

14.12.1882

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1848

Отец: Тимофей Никифоров

Мать: Екатерина Григорьева

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.05.1872

Дочь: Феодосия Стефанова

Мать ребёнка: Параскева Иванова

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.02.1875

Дочь: Евдокия Стефанова

Мать ребёнка: Параскева Иванова

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Параскева Иванова

Смерть
14.12.1882
Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Похороны
Неизвестно
на Шмырёвском кладбище