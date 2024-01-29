Кошель (Войтович) Мария Романовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1933
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933
Рождение ребёнка
Около 1955
Дочь: Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Кошель Василий
Рождение ребёнка
Около 1958
Дочь: Марко Надежда Васильевна
Отец ребёнка: Кошель Василий
Рождение ребёнка
Около 1960
Сын: Кошель Дмитрий Васильевич
Отец ребёнка: Кошель Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кошель Василий
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно