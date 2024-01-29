Кошель (Войтович) Мария Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кошель (Войтович) Мария Романовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1933

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933

Отец: Войтович Роман Филиппович

Мать: Войтович Павлина Игнатьевна

Рождение ребёнка
Около 1955

Дочь: Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Кошель Василий

Рождение ребёнка
Около 1958

Дочь: Марко Надежда Васильевна

Отец ребёнка: Кошель Василий

Рождение ребёнка
Около 1960

Сын: Кошель Дмитрий Васильевич

Отец ребёнка: Кошель Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кошель Василий

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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