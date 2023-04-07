Сифорова (Сифорова) Анна Артемьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сифорова (Сифорова) Анна Артемьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОТ
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Место
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1907

Сын: Сифоров Иван Павлович

Отец ребёнка: Сифоров Павел Андреевич

Никитино, Инжавинский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сифоров Павел Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петрунина Мария Павловна

Отец ребёнка: Сифоров Павел Андреевич

Работа или профессия
Неизвестно
прислуживала у господ