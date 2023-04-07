Сифорова (Сифорова) Анна Артемьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1907
Отец ребёнка: Сифоров Павел Андреевич
Никитино, Инжавинский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сифоров Павел Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петрунина Мария Павловна
Отец ребёнка: Сифоров Павел Андреевич
Работа или профессия
Неизвестно
прислуживала у господ