Хрулёв Игнатий Прокофьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хрулёв Игнатий Прокофьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1709

Пол

Мужской

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хрулёв Прокофий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1640

Сын: Хрулёв Меркул

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1650

Сын: Хрулёв Хрисанф Игнатьев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хрулёв Яков Игнатьев

Мать ребёнка: не указана

Смерть
До 1709
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