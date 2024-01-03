Хрулёв Игнатий Прокофьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1709
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Хрулёв Прокофий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1640
Сын: Хрулёв Меркул
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1650
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хрулёв Яков Игнатьев
Мать ребёнка: не указана
Смерть
До 1709