Злобина Парасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Злобина Парасковья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1773

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

IB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1808

Сын: Злобин Степан Константинович

Отец ребёнка: Злобин Константин Семенов

Рождение ребёнка
1810

Дочь: Евдокия Константинова

Отец ребёнка: Злобин Константин Семенов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Злобин Константин Семенов

Смерть
Неизвестно
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