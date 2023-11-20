Злобина Парасковья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1773
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1808
Сын: Злобин Степан Константинович
Отец ребёнка: Злобин Константин Семенов
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Евдокия Константинова
Отец ребёнка: Злобин Константин Семенов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно