Свистунова (Щербакова) Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свистунова (Щербакова) Надежда

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.02.1894

Сын: Свистунов Василий Николаевич

Отец ребёнка: Свистунов Николай Трофимович

Суроватиха, Дальнеконстантиновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно