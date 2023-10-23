Каличенко Ольга Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКаличенко Ольга Николаевна

Каличенко Ольга Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.06.1963

Дата смерти

1996

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1963

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Каличенко Алексей Юрьевич

Отец ребёнка: Каличенко Юрий Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Юрьевна

Отец ребёнка: Каличенко Юрий Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бузова Ирина Юрьевна

Отец ребёнка: Каличенко Юрий Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каличенко Юрий Петрович

Смерть
1996
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close