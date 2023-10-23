Каличенко Ольга Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.06.1963
Дата смерти1996
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1963
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Каличенко Алексей Юрьевич
Отец ребёнка: Каличенко Юрий Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Юрьевна
Отец ребёнка: Каличенко Юрий Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бузова Ирина Юрьевна
Отец ребёнка: Каличенко Юрий Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1996