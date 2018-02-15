Янченко Василий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.07.1973
Дата смерти15.02.2018
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1973
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.11.2001
Дочь: Янченко Ангелина Васильевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
24.01.2003
Дочь: Янченко Арина Васильевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
25.12.2012
Сын: Янченко Александр Васильевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
15.02.2018