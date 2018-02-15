Янченко Василий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯнченко Василий Николаевич

Янченко Василий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.07.1973

Дата смерти

15.02.2018

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1973

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.11.2001

Дочь: Янченко Ангелина Васильевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
24.01.2003

Дочь: Янченко Арина Васильевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
25.12.2012

Сын: Янченко Александр Васильевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
15.02.2018