Бурова Февронья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурова Февронья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1834 г.р.

Дети

Добавил:

оБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сидор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Буров Александр

Отец ребёнка: Буров Анисим

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Буров Анисим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Буров Василий

Отец ребёнка: Буров Анисим

Рождение ребёнка
Вычислено 1857

Сын: Буров Андрей

Отец ребёнка: Буров Анисим

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