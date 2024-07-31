Бурова Февронья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сидор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Буров Александр
Отец ребёнка: Буров Анисим
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Буров Анисим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Буров Василий
Отец ребёнка: Буров Анисим
Рождение ребёнка
Вычислено 1857
Сын: Буров Андрей
Отец ребёнка: Буров Анисим