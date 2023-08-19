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Шапкина Матрона Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.11.1845

Сын: Шапкин Меркурий Яковлевич

Отец ребёнка: Шапкин Яков Александрович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
07.09.1852

Сын: Шапкин Семен Яковлевич

Отец ребёнка: Шапкин Яков Александрович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
07.01.1855

Сын: Шапкин Григорий Яковлевич

Отец ребёнка: Шапкин Яков Александрович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
24.02.1861

Дочь: Шапкина Евдокия Яковлевна

Отец ребёнка: Шапкин Яков Александрович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шапкин Яков Александрович

Смерть
Неизвестно
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