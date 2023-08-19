Шапкина Матрона Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.11.1845
Сын: Шапкин Меркурий Яковлевич
Отец ребёнка: Шапкин Яков Александрович
Рождение ребёнка
07.09.1852
Отец ребёнка: Шапкин Яков Александрович
Рождение ребёнка
07.01.1855
Сын: Шапкин Григорий Яковлевич
Отец ребёнка: Шапкин Яков Александрович
Рождение ребёнка
24.02.1861
Дочь: Шапкина Евдокия Яковлевна
Отец ребёнка: Шапкин Яков Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно