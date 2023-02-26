Наталия Игнатова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1754
Дата смерти05.03.1822
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.09.1802
Дочь: Наталия Тимофеева
Отец ребёнка: Тимофей Иванов
Рождение ребёнка
До 1808
Дочь: Марфа Тимофеева
Отец ребёнка: Тимофей Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тимофей Иванов
Смерть
05.03.1822