Наталия Игнатова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталия Игнатова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1754

Дата смерти

05.03.1822

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1755 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
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Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.09.1802

Дочь: Наталия Тимофеева

Отец ребёнка: Тимофей Иванов

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1808

Дочь: Марфа Тимофеева

Отец ребёнка: Тимофей Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимофей Иванов

Смерть
05.03.1822
Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд