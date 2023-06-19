Хорошавина (Жгулёва) Матрона Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хорошавина (Жгулёва) Матрона Никифоровна

Место рождения

Оричи, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

До 1760

Дата смерти

После 1775

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1756 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РВ
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Место
Комментарий
Рождение
До 1760

Отец: не указан

Мать: не указана

Оричи, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
05.02.1775 ст.

Муж: Хорошавин Тимофей Киприян

1775г. МК с. Камешница (невеста Спаского приходу поч. Ивана Таланина Никифора Жгулева дочь) ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 29
Место жительства
Неизвестно
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1775