Хорошавина (Жгулёва) Матрона Никифоровна
Место рождения
Дата рожденияДо 1760
Дата смертиПосле 1775
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1760
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.02.1775 ст.
1775г. МК с. Камешница (невеста Спаского приходу поч. Ивана Таланина Никифора Жгулева дочь) ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 29
Место жительства
Неизвестно
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1775