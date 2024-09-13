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Фисун Петр Игнатьевич

Место рождения

Горошков, Київська область

Дата рождения

22.12.1814 ст.

Дата смерти

01.02.1874 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1814 ст.

Отец: Фисун Игнат Григорьевич

Мать: Фисун (Шевчик) Марфа Никитовна

Горошков, Київська область
Бракосочетание
31.01.1843 ст.

Жена: Фисун Гаврилюк (Скрекотень) Евдокия Кирилловна

Горошков, Київська область
У Евдокии Кирилловны это второй брак
Рождение ребёнка
08.03.1847 ст.

Дочь: Затишная (Фисун) Мария Петровна

Мать ребёнка: Фисун Гаврилюк (Скрекотень) Евдокия Кирилловна

Горошков, Київська область
Рождение ребёнка
29.01.1850 ст.

Сын: Фисун Игнатий Петрович

Мать ребёнка: Фисун Гаврилюк (Скрекотень) Евдокия Кирилловна

Горошков, Київська область
Рождение ребёнка
27.03.1855 ст.

Дочь: Мандебур (Фисун) Матрона Петровна

Мать ребёнка: Фисун Гаврилюк (Скрекотень) Евдокия Кирилловна

Горошков, Київська область
Рождение ребёнка
12.10.1863 ст.

Дочь: Белоконь (Фисун) Параскева Петровна

Мать ребёнка: Фисун Гаврилюк (Скрекотень) Евдокия Кирилловна

Горошков, Київська область
Смерть
01.02.1874 ст.
Горошков, Київська область

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