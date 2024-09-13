Фисун Петр Игнатьевич
Место рождения
Дата рождения22.12.1814 ст.
Дата смерти01.02.1874 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1814 ст.
Бракосочетание
31.01.1843 ст.
У Евдокии Кирилловны это второй брак
Рождение ребёнка
08.03.1847 ст.
Дочь: Затишная (Фисун) Мария Петровна
Мать ребёнка: Фисун Гаврилюк (Скрекотень) Евдокия Кирилловна
Рождение ребёнка
29.01.1850 ст.
Мать ребёнка: Фисун Гаврилюк (Скрекотень) Евдокия Кирилловна
Рождение ребёнка
27.03.1855 ст.
Дочь: Мандебур (Фисун) Матрона Петровна
Мать ребёнка: Фисун Гаврилюк (Скрекотень) Евдокия Кирилловна
Рождение ребёнка
12.10.1863 ст.
Дочь: Белоконь (Фисун) Параскева Петровна
Мать ребёнка: Фисун Гаврилюк (Скрекотень) Евдокия Кирилловна
Смерть
01.02.1874 ст.