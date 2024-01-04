Жгун Пётр Севастьянович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1868
Дата смерти30.11.1914 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.10.1897 ст.
Сын: Жгун Иван Петрович
Мать ребёнка: Жгун Устиния Николаевна
Рождение ребёнка
28.06.1899 ст.
Сын: Жгун Иван Петрович
Мать ребёнка: Жгун Устиния Николаевна
Бракосочетание
06.06.1908 ст.
Жена: Жгун Неонила Ильинична
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
22.02.1910 ст.
Мать ребёнка: Жгун Неонила Ильинична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жгун Устиния Николаевна
Смерть
30.11.1914 ст.