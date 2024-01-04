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Жгун Пётр Севастьянович

Место рождения

Жгуны, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Около 1868

Дата смерти

30.11.1914 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Жгуны, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
16.10.1897 ст.

Сын: Жгун Иван Петрович

Мать ребёнка: Жгун Устиния Николаевна

Жгуны, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
28.06.1899 ст.

Сын: Жгун Иван Петрович

Мать ребёнка: Жгун Устиния Николаевна

Жгуны, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
06.06.1908 ст.

Жена: Жгун Неонила Ильинична

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
22.02.1910 ст.

Сын: Жгун Александр Петрович

Мать ребёнка: Жгун Неонила Ильинична

Жгуны, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жгун Устиния Николаевна

Смерть
30.11.1914 ст.
Жгуны, Гультяевская волость, Невельский уезд
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