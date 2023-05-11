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Бессонов Николай Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

1984

Пол

Мужской

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Бессонов Петр

Мать: Бессонова ?

Рождение ребёнка
1933

Дочь: Нурисламова Лидия Николаевна

Мать ребёнка: Бессонов Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
1936

Сын: Бессонов Евгений Николаевич

Мать ребёнка: Бессонов Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
08.12.1945

Сын: Бессонов Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Бессонов Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

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Мать ребёнка: Бессонов Прасковья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бессонов Прасковья Ивановна

Смерть
1984