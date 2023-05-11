Бессонов Николай Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1909
Дата смерти1984
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: Бессонов Петр
Мать: Бессонова ?
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Нурисламова Лидия Николаевна
Мать ребёнка: Бессонов Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
1936
Сын: Бессонов Евгений Николаевич
Мать ребёнка: Бессонов Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
08.12.1945
Сын: Бессонов Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Бессонов Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бессонов Прасковья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1984