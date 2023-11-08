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Бисерков Павел Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.01.1886

Дата смерти

1935

Пол

Мужской

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1886

Отец: Бисерков (бисярин) Михаил Васильевич

Мать: Бисярина (бисеркова) Параскева Михайловна

Крещение
16.01.1886
Бракосочетание
1922

Жена: Бисеркова Евдокия Назаровна

Рождение ребёнка
1925

Сын: Бисерков Николай Павлович

Мать ребёнка: Бисеркова Евдокия Назаровна

Рождение ребёнка
Между 1926 и 1927

Сын: Бисерков Александр Павлович

Мать ребёнка: Бисеркова Евдокия Назаровна

Рождение ребёнка
27.06.1929

Сын: Бисерков Петр Павлович

Мать ребёнка: Бисеркова Евдокия Назаровна

Смерть
1935
Чахотка
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