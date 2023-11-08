Бисерков Павел Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.01.1886
Дата смерти1935
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1886
Крещение
16.01.1886
Бракосочетание
1922
Рождение ребёнка
1925
Сын: Бисерков Николай Павлович
Мать ребёнка: Бисеркова Евдокия Назаровна
Рождение ребёнка
Между 1926 и 1927
Сын: Бисерков Александр Павлович
Мать ребёнка: Бисеркова Евдокия Назаровна
Рождение ребёнка
27.06.1929
Мать ребёнка: Бисеркова Евдокия Назаровна
Смерть
1935
Чахотка