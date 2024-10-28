Воловик Кирилл Семенович Около 1804 — найти родственников по фамилии на Familio
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Воловик Кирилл Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804

Отец: Воловик Семен (Стефан) Михайлович

Мать: Воловик (Рыбак) Агафья Ильинична

Бракосочетание
14.02.1826 ст.

Жена: Воловик (Дергач) Ульяна Гавриловна

Погребище, Вінницька область
Михайловская церковь, при этом в метрике ошибочно неправильно указаны имена и жениха и невесты, Семен и Ирина, истинные имена вычислены по другим косвенным признакам.
Рождение ребёнка
21.02.1828 ст.

Сын: Воловик Тимофей Кириллович

Мать ребёнка: Воловик (Дергач) Ульяна Гавриловна

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Воловик Трофим Кириллович

Мать ребёнка: Воловик (Дергач) Ульяна Гавриловна

Рождение ребёнка
05.01.1835 ст.

Дочь: Воловик Аполлинария Кирилловна

Мать ребёнка: Воловик (Дергач) Ульяна Гавриловна

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
Около 1839

Дочь: Линник (Воловик) Акилина Кирилловна

Мать ребёнка: Воловик (Дергач) Ульяна Гавриловна

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
05.01.1844

Дочь: Воловик Мелания Кирилловна

Мать ребёнка: Воловик (Дергач) Ульяна Гавриловна

Погребище, Вінницька область
Смерть
Неизвестно

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