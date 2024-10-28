Воловик Кирилл Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1804
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804
Бракосочетание
14.02.1826 ст.
Михайловская церковь, при этом в метрике ошибочно неправильно указаны имена и жениха и невесты, Семен и Ирина, истинные имена вычислены по другим косвенным признакам.
Рождение ребёнка
21.02.1828 ст.
Сын: Воловик Тимофей Кириллович
Мать ребёнка: Воловик (Дергач) Ульяна Гавриловна
Рождение ребёнка
1832
Сын: Воловик Трофим Кириллович
Мать ребёнка: Воловик (Дергач) Ульяна Гавриловна
Рождение ребёнка
05.01.1835 ст.
Дочь: Воловик Аполлинария Кирилловна
Мать ребёнка: Воловик (Дергач) Ульяна Гавриловна
Рождение ребёнка
Около 1839
Дочь: Линник (Воловик) Акилина Кирилловна
Мать ребёнка: Воловик (Дергач) Ульяна Гавриловна
Рождение ребёнка
05.01.1844
Дочь: Воловик Мелания Кирилловна
Мать ребёнка: Воловик (Дергач) Ульяна Гавриловна
Смерть
Неизвестно