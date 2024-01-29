Кононова Серафима Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.01.?
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.07.1973
Дочь: Кононова Елена Васильевна
Отец ребёнка: Кононов Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
05.03.1977
Дочь: Кононова Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кононова Наталья Васильевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кононов Алексей Васильевич
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно