Кононова Серафима Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кононова Серафима Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.01.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.?

Отец: Александр

Мать: Агния

Рождение ребёнка
01.07.1973

Дочь: Кононова Елена Васильевна

Отец ребёнка: Кононов Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
05.03.1977

Дочь: Кононова Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кононова Наталья Васильевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кононов Алексей Васильевич

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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